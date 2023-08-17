МИД Азербайджана ответил на обвинения, озвученные Николом Пашиняном на заседании правительства (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Искажение премьер-министром Армении Николом Пашиняном на заседании правительства 17 августа сути обсуждений в Совете безопасности ООН и заявлений, озвученных государствами-членами на этом заседании, свидетельствует о том, что Армения в очередной раз не может смириться с неудачей, с которой она столкнулась в СБ ООН.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана по поводу заявлений, высказанных премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время выступления на заседании правительства Армении.

"Хотя большинство государств-членов поддержали использование дороги Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном для пресечения имеющих место претензий о «гуманитарном кризисе», отказ премьер-министра Армении от использования этой дороги свидетельствует о намерении армянской стороны еще больше обострить ситуацию в регионе.



Несмотря на важность уважения принципов суверенитета и территориальной целостности не только на словах, но и на деле для установления мира и стабильности в регионе, что было подчёркнуто и большинством членов СБ ООН, армянская сторона предпочитает занимать деструктивную позицию, постоянно повторяя такие оправдания, как "гуманитарная ситуация в регионе" и "блокада".



Сопротивление Армении политике реинтеграции в рамках азербайджанского законодательства жителей армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, заявления премьер-министра о том, что якобы Азербайджан открыл огонь по армянским жителям, и обвинение в адрес Азербайджана об “этнической чистке” демонстрируют, что руководство Армении до сих пор неправильно оценивает реалии в регионе.



Армянская сторона должна понимать, что путь обеспечения мира и стабильности в регионе заключается не в поднятии вопроса в Совете Безопасности ООН с необоснованными претензиями, а в установлении отношений с соседними странами на основе утверждения и уважения территориальной целостности и суверенитета, в прямых конструктивных переговорах с Азербайджаном для установления мира", - говорится в комментарии МИД Азербайджана.