В Праге прошла акция, разоблачающая военные и экологические преступления Армении (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Праге прошла информационная акция в знак протеста против попытки Армении превратить международную общественность в инструмент политической, военной и информационно-ориентированной манипуляционной кампании.

Как сообщает в четверг Trend, акция, которая прошла в центре города, на улице Железна, 24, где расположены представительства ООН, ЮНИСЕФ, Всемирной организации здравоохранения и других международных структур, была организована активистом азербайджанской общины Фаридом Амиралиевым.

В ходе акции демонстрировались плакаты с надписями "Армения, прекрати атаки!", "Армения, подпиши мирный договор!", "Армения, прекрати минирование наших земель!", "Армения выбирает войну, а не мир", "Армянские мины убивают мирных жителей", "Армянские мины = военные преступления!", "На азербайджанских землях не должно быть армянских солдат!" и др.

Жителям столицы, проявившим интерес к акции, на которой прозвучал азербайджанский мугам, были предоставлены брошюры, рассказывающие о военных и экологических преступлениях, совершенных Арменией против нашей страны.

Один из жителей армянского происхождения, который не смог "переварить", что на акции развевается азербайджанский флаг, звучит азербайджанская музыка, демонстрируются плакаты и распространяются брошюры, разоблачающие военные и экологические преступления Армении, обратился в чешскую полицию с требованием прекратить акцию. Однако сотрудник полиции отклонил его требование, сославшись на то, что акция проводится в соответствии с местным законодательством.

Отметим, что в брошюрах содержится информация о том, что минирование Арменией азербайджанских земель угрожает жизни людей, число жертв мин в Азербайджане за период после войны 2020 года достигло 303 человек, отказ официального Еревана предоставить минные карты нарушает права человека, а также о том, что в Карабахском регионе Азербайджана армянами было уничтожено более 60 тысяч гектаров лесов и о других фактах.