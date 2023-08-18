Азербайджанская община в Лондоне провела акцию протеста (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Перед офисом международной неправительственной организации Amnesty International в Лондоне состоялась мирная акция представителей азербайджанской общины, проживающих в Великобритании,

Как сообщили в пятницу Trend в Государственном комитете Азербайджанской Республики по работе с диаспорой, мероприятие, организованное Координационным советом азербайджанцев, проживающих в Соединенном Королевстве, проведено в знак протеста против попытки Армении вновь превратить Совет Безопасности ООН в инструмент политической, военной и информационно-ориентированной манипуляционной кампании.

Участники акции держали в руках азербайджанские флаги и плакаты с лозунгами «Требуем справедливости за разрушение экологической среды Карабаха!», «Требуем справедливости за жертв мин!», «Требуем справедливости за азербайджанских заложников!», «Освободите азербайджанских заложников!», «Остановите экологический терроризм со стороны Армении!», «Армянские мины убивают мирных жителей!».

Участники акции, осудившие Amnesty International за отсутствие реакции на эти явные нарушения, призвали международную организацию перейти к практической деятельности, направленной на охрану окружающей среды Карабахского региона Азербайджана, прекращение экоцида со стороны Армении, обеспечение безопасности и защиту прав граждан Азербайджана в Карабахе.

Внимание лондонцев, проявивших интерес к акции, было привлечено к военным и экологическим преступлениям Армении, на протяжении 30 лет проводившей агрессорскую и захватническую политику против Азербайджана. Отмечено, что мины, заложенные армянскими вооруженными силами на территориях Азербайджана, угрожают жизни людей, что после войны 2020 года по настоящее время число подорвавшихся на минах в Азербайджане достигло 303 человек. В ходе акции было подчеркнуто, что отказ официального Еревана от предоставления карт является незаконным и грубо нарушает права азербайджанцев.

Кроме того, отмечено, что плохое обращение с азербайджанцами, фрагментарные доказательства которого распространили ранее армянские СМИ, противоречит III Женевской конвенции и что несколько взятых в заложники азербайджанских солдат подверглись физическим и моральным пыткам и оскорблениям. Подчеркнуто, что в результате недопустимых действий Армении в Карабахском регионе Азербайджана опустошены более 60 тысяч гектаров лесных угодий, загрязнены реки.

По окончании мероприятия в офис международной неправительственной организации Amnesty International была представлена резолюция акции.

Отметим, что помимо Amnesty International заявление Координационного совета об осознании и поддержке мирных усилий Азербайджана в регионе было направлено также в ООН и другие международные организации.