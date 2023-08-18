Президент Ильхам Алиев пригласил Эмомали Рахмона совершить государственный визит в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев пригласил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона совершить государственный визит в Азербайджан.

Как сообщает в пятницу Trend, Президент Ильхам Алиев сказал об этом, в частности, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Таджикистан в Азербайджане Ильхома Абдурахмона.

С удовлетворением вспомнив о государственном визите в Таджикистан, Президент Ильхам Алиев отметил, что ведется постоянная работа, направленная на достижение целей, поставленных в ходе состоявшихся в рамках визита обсуждений. Глава государства подчеркнул, что во время визита в Таджикистан он стал свидетелем развития этой страны, в том числе Душанбе.

Президент Азербайджана довел до внимания, что есть много инициатив по дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества в экономической, торговой, транспортной, логистической и других сфер, подчеркнул, что партнерские отношения между нашими странами укрепляются.