На строительство дороги в Масаллы выделено 14,6 миллиона манатов - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильных дорог Лянган-Ахмедли-Текле-Кёчекли, Бала Текле-Шерефе и Онджагала-Гусейнгаджилы-Виляш-Халлыджалы-Деллекли-Гадирли Масаллинского района.

Как сообщает в пятницу Trend, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильных дорог Лянган-Ахмедли-Текле-Кёчекли, Бала Текле-Шерефе и Онджагала-Гусейнгаджилы-Виляш-Халлыджалы-Деллекли-Гадирли Масаллинского района, соединяющих 27 населенных пунктов с населением в 51 тысячу человек, в соответствии с подпунктом 1.31.7 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется 14,6 миллиона (четырнадцать миллионов шестьсот тысяч) манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.