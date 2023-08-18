Пресечена попытка армянских незаконных вооруженных формирований передислоцироваться в направлении Ходжавенда и Физули (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - С 11:55 до 12:15 армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещён российский миротворческий контингент, предприняли попытку передислокации с целью усиления своих позиций, находящихся в противоположном позициям азербайджанской армии в Ходжавендском и Физулинском направлениях, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты необходимые меры с целью предотвращения незаконной передислокации", - говорится в сообщении минобороны.