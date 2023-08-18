Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают ППП "Лачин" (ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают погранично-пропускной пункт "Лачин", сообщает в пятницу Trend.

В целом сегодня на восьми транспортных средствах, принадлежащих Международному комитету Красного Креста (МККК), ППП пересекли 24 человека. Это еще раз свидетельствует об отсутствии каких-либо препятствий и трудностей в прохождении армянскими жителями Карабахского региона Азербайджана через погранично-пропускной пункт "Лачин" и служит очередным доказательством того, что утверждения Армении о якобы "блокаде" Азербайджаном Лачинской дороги являются ложью и клеветой.

Напомним, что в целях предотвращения осуществляемой вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях Азербайджана, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди был установлен пограничный пункт пропуска.