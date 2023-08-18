Азербайджанская община в Нью-Йорке провела акцию протеста перед штаб-квартирой ООН (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская община в Нью-Йорке провела акцию протеста перед штаб-квартирой ООН, сообщает в пятницу Trend.

Акция была проведена в знак протеста против попытки Армении превратить Совет Безопасности ООН в инструмент политической, военной и информационно-ориентированной манипуляционной кампании.

Во время акции были продемонстрированы плакаты с надписями «Требуем справедливости за уничтожение экологической среды Карабаха!», «Требуем справедливости за жертв мин!», «Требуем справедливости за азербайджанских заложников!», «Освободите азербайджанских заложников!», «Остановите экологический террор Армении!», «Армянские мины убивают мирных жителей!».

Участники акции призвали Совет Безопасности ООН перейти к практическим действиям - защитить экологию Карабахского региона Азербайджана, положить конец экоциду со стороны Армении, оказать международную помощь в восстановительных работах. Заинтересовавшимся акцией местным жителям были розданы листовки с информацией о военных и экологических преступлениях Армении.

Члены армянской общины в ходе мирной акции азербайджанцев пытались совершить провокацию, но наши соотечественники, воспрепятствовали этому.

Отметим, что в акции также приняли участие члены Координационного совета азербайджанцев Америки. Заявления Координационного совета и диаспорских организаций в США о поддержке мирных усилий Азербайджана в регионе были направлены в ООН.

Напомним, что ранее состоялось заседание Совета безопасности ООН на основании безосновательного запроса армянского государства относительно якобы создания азербайджанской стороной «гуманитарного кризиса» в отношении армян в Карабахе. Однако клеветническая кампания армянской стороны против Азербайджана и на этот раз провалилась.