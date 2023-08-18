Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Община Западного Азербайджана обратилась к международным организациям в связи с арестом в Армении говорившего по-турецки человека

Политика Материалы 18 августа 2023 19:27 (UTC +04:00)
Община Западного Азербайджана обратилась к международным организациям в связи с арестом в Армении говорившего по-турецки человека

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана решительно осудила нападение и арест человека полицией в районе Карвансара (Иджеванском) Армении только за то, что он говорил по-турецки, сообщает в пятницу Trend.

В заявлении говорится, что данный инцидент является очередным показателем глубоко укоренившихся в государственной политике и обществе этой страны расизма и ксенофобии, которые стали основной причиной насильственного изгнания всех азербайджанцев из Армении в 1987-1991 годах.

"Мы призываем мировое сообщество осудить этот инцидент и оказать давление на Армению, чтобы положить конец ее расистской политике, и чтобы в этой стране воцарилась толерантная среда и было обеспечено безопасное и достойное возвращение изгнанных азербайджанцев. Мы также призываем Верховного комиссара ООН по правам человека, специального докладчика ООН по современным формам дискриминации, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, а также организации «Human Rights Watch» и «Amnesty International» заняться данным инцидентом и принять необходимые меры для защиты прав пострадавшего", - говорится в сообщении.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости