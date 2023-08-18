Община Западного Азербайджана обратилась к международным организациям в связи с арестом в Армении говорившего по-турецки человека (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана решительно осудила нападение и арест человека полицией в районе Карвансара (Иджеванском) Армении только за то, что он говорил по-турецки, сообщает в пятницу Trend.

В заявлении говорится, что данный инцидент является очередным показателем глубоко укоренившихся в государственной политике и обществе этой страны расизма и ксенофобии, которые стали основной причиной насильственного изгнания всех азербайджанцев из Армении в 1987-1991 годах.

"Мы призываем мировое сообщество осудить этот инцидент и оказать давление на Армению, чтобы положить конец ее расистской политике, и чтобы в этой стране воцарилась толерантная среда и было обеспечено безопасное и достойное возвращение изгнанных азербайджанцев. Мы также призываем Верховного комиссара ООН по правам человека, специального докладчика ООН по современным формам дискриминации, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, а также организации «Human Rights Watch» и «Amnesty International» заняться данным инцидентом и принять необходимые меры для защиты прав пострадавшего", - говорится в сообщении.