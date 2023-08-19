Установление судеб пропавших без вести является важной частью мирного процесса - Хикмет Гаджиев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Установление судеб пропавших без вести является важной частью послевоенного мирного процесса.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в публикации помощника Президента Азербайджана – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева в социальной сети "X" (Twitter).

В публикации отмечено, что Армения до сих пор отказывается предоставить информацию о нахождении массовых захоронений 4000 азербайджанцев, которые подверглись пыткам, бесчеловечному обращению и были убиты в армянских лагерях для военнопленных во время Первой Карабахской войны.

"Дочери Гюльверди Гусейнова, одного из 15 пропавших без вести, чьи останки были найдены в массовых захоронениях, обрадовались, узнав, что спустя 30 лет они наконец смогут навестить могилу своего отца", - говорится в публикации.

Отметим, что 18 августа в Азербайджане установлены личности 15 человек, останки которых были найдены в массовых захоронениях.

Напомним, что в июне на территории бывшей Шушинской тюрьмы было обнаружено массовое захоронение. А в результате раскопок, проведенных с 1 по 15 августа, были найдены останки 17 человек.

Отметим также, что ранее массовые захоронения были обнаружены также на территории села Сарыджалы Агдамского района, в селе Дашалты Шушинского района, в селе Эдилли Ходжавендского района, в селе Фаррух Ходжалинского района, в селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, в Кяльбаджаре, Агдаме и других освобожденных от оккупации населенных пунктах.