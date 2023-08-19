Армения прибегла к очередной провокации открытием Гафанского аэропорта - Азер Бадамов

БАКУ /Trend/ - Армения прибегла к очередной провокации, такой как открытие аэропорта Гафан в районе, прилегающем к границе с Азербайджаном.

Об этом сказал в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Азер Бадамов.

По его словам, это бесперспективный, "мертвый" проект. При использовании этого аэропорта самолетами будет неизбежен вход в воздушное пространство Азербайджана, что связано с расположением данного аэропорта. Строительство этого аэропорта пришлось на советский период, когда ситуация с границами республик бывшего СССР была другая. Однако она изменилась после обретения независимости каждой из стран бывшего Советского Союза. Территория расположения аэропорта Гафан находится практически на границе с Азербайджаном.

Депутат отметил, что когда независимые государства создают коммуникации на границах, они должны согласовывать это с соседними странами. Мало того, что между Азербайджаном и Арменией нет какого-либо соглашения, не заключен даже мирный договор, добавил он.

"До этого без согласования с Азербайджаном было начато строительство металлургического завода в Араздейяне на приграничной территории. Отходы этого завода загрязнят реку Араз и, в конечном счете, Каспийское море. Строительство этого завода у нашей границы также является провокацией. Армения продолжает свои провокации теперь уже в связи с аэропортом Гафан", - сказал Бадамов.

Он отметил, что также не исключено использование этого аэропорта военными транспортными средствами. "Если посредством функционирования этого аэропорта будет создана угроза для нашей страны, то, конечно, эта угроза будет нейтрализована. У Азербайджана есть для этого все возможности. Наши пограничники могут визуально наблюдать за тем, что происходит в аэропорту Гафан. С учетом всего этого могу сказать, что аэропорту в Гафане, который Пашинян торжественно открыл, суждено стать лишь музейным экспонатом", - сказал Бадамов.

Депутат добавил, что Азербайджан строит и вводит в эксплуатацию аэропорты на освобожденных от армянской оккупации территориях. Однако, в отличие от Армении, Азербайджан строит аэропорты на расстоянии от ее границ, соответствующем всем международным нормам. Армения же, вводя в эксплуатацию аэропорт Гафан, в очередной раз нарушает международные конвенции.

Отметим, что Гафанский район занимает важное место в Зангезуре. Протянувшийся между Нахчываном и Карабахом, он расположен в местности, окруженной горными хребтами Баргушад, Зангезур и Мехри. До 1920 года являлся провинцией Зангезурского уезда Гянджинской губернии. В результате политических игр в 1917-1920 годах, как и другие районы Зангезура, Гафан стал административным районом Армянской ССР, а с 9 сентября 1930 года функционировал как самостоятельный район.