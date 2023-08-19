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Пресечена попытка установки незаконными армянскими вооруженными группами фортификационных сооружений в Ходжалинском направлении

Политика Материалы 19 августа 2023 17:11 (UTC +04:00)
Пресечена попытка установки незаконными армянскими вооруженными группами фортификационных сооружений в Ходжалинском направлении

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - 19 августа около 16:00 армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, предприняли под видом сельскохозяйственных работ попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в Ходжалинском направлении.

Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В результате незамедлительных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, эти попытки были незамедлительно пресечены, говорится в сообщении.

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