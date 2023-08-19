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В Азербайджане будут установлены виды ответственности за нарушение законодательства о госзакупках

Политика Материалы 19 августа 2023 19:08 (UTC +04:00)
В Азербайджане будут установлены виды ответственности за нарушение законодательства о госзакупках

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Тахмаз Асадов
Тахмаз Асадов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут установлены виды ответственности за нарушение законодательства о государственных закупках.

Как передает Trend, это отражено в указе Президента Ильхама Алиева о применении закона Азербайджанской Республики № 988-VIQ от 14 июля 2023 года «О государственных закупках».

В документе Кабинету Министров поручено подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики в течение четырех месяцев законопроект, определяющий виды ответственности за нарушение закона Азербайджанской Республики «О государственных закупках».

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