Газовая сделка Венгрии и Туркменистана: роль и значимость Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Будапеште Венгрия и Туркменистан достигли договоренности о поставках газа. Следующим шагом для этого является проведение коммерческих переговоров.

Политическая воля Туркменистана достаточно очевидна. Как ранее заявлял министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, необходимо построить трубопровод протяженностью 300 километров и пропускной способностью 30 миллиардов кубометров в год, а также увеличить пропускную способность трубопроводов в Юго-Восточной Европе.

Упомянутый проект является Транскаспийским газопроводом, и сегодняшние переговоры являются явным доказательством того, что Туркменистан наконец-то готов развивать этот замороженный проект.

Роль Азербайджана в этом отношении также достаточно ясна.

Однако, хотя Азербайджан сам поддерживает эту идею, страна довольно четко заявила о своей позиции не финансировать этот проект.

В то же время Азербайджан в настоящее время работает над расширением пропускной способности Южного газового коридора, который с момента его запуска в 2020 году является одним из основных источников подачи газа в Европу.

В этом контексте Транскаспийский газопровод представляет интересную возможность. Этот проект направлен на то, чтобы соединить города Туркменбаши и Баку через подводный трубопровод, соединяющий его с Южным газовым коридором. Таким образом, появится возможность получить доступ к значительным запасам туркменского газа и поставлять голубое топливо как в Турцию, так и в Европу.

Эксперты говорят, что стоимость строительства этого соединителя колеблется в районе 30 миллиардов долларов. Они также убеждены в том, что туркменские власти должны взаимодействовать с европейскими газовыми компаниями, включая с государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR, как с естественным посредником.

Туркменистану следует как можно скорее воспользоваться этой возможностью, поскольку окно для привлечения иностранных инвестиций в проекты, связанные с ископаемым топливом, независимо от их размера, постепенно закрывается. В то же время, учитывая потребность ЕС в восполнении объемов российского газа, которые больше не доступны, альянс может рассмотреть возможность поддержки этих инвестиций. Однако переход от углеводородов к возобновляемым источникам существенно влияет на поддержку со стороны международных финансовых институтов. В настоящее время финансирование трубопровода должно поступать от частного сектора или участвующих правительств.

Азербайджан, со своей стороны, твердо заявил о своей позиции по проекту. Хотя Азербайджан и не будет спонсором строительства газопровода, страна несомненно готова предоставить свою территорию и помочь в транзите газа. Благодаря своей дальновидной нефтегазовой стратегии Азербайджан укрепил свою репутацию всемирно признанного и надежного энергетического партнера. По мере того, как страна будет продолжать придерживаться такого подхода, ее позиции будут только укрепляться.