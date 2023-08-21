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Пресечена очередная попытка армян установить фортификационные сооружения на территории Азербайджана

Политика Материалы 21 августа 2023 09:50 (UTC +04:00)
Пресечена очередная попытка армян установить фортификационные сооружения на территории Азербайджана

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - 21 августа с 06:20 до 08:20 армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Тертерского, Агдамского, Физулинского и Шушинского районов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены", - говорится в сообщении.

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