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Президент Узбекистана едет в Азербайджан

Политика Материалы 21 августа 2023 09:35 (UTC +04:00)
Президент Узбекистана едет в Азербайджан

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22-23 августа посетит Азербайджан с государственным визитом.

Как передает Trend, об этом сообщили в Администрации Президента Узбекистана.

В ходе визита предусматривается проведение переговоров на высшем уровне и других мероприятий.

В повестку дня включены вопросы дальнейшего углубления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнёрства и расширения практического сотрудничества по приоритетным направления.

По итогам переговоров предусматривается принятие пакета двусторонних соглашений.

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