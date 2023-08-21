Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Парагвая

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Парагвай Сантьяго Пенье.

"Уважаемый господин Президент,

Искренне поздравляю Вас со вступлением в должность Президента Республики Парагвай.

Верю, что мы приложим совместные усилия для успешного продолжения дружественных отношений между Азербайджаном и Парагваем как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

Передаю Вам наилучшие пожелания, желаю успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо Вашего дружественного народа", - говорится в письме.