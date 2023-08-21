Мы приложим совместные усилия для успешного продолжения дружественных отношений между Азербайджаном и Парагваем - Президент Ильхам Алиев

БАКУ /Trend/ - Мы приложим совместные усилия для успешного продолжения дружественных отношений между Азербайджаном и Парагваем.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном Президенту Республики Парагвай Сантьяго Пенье.

"Искренне поздравляю Вас со вступлением в должность Президента Республики Парагвай.

Верю, что мы приложим совместные усилия для успешного продолжения дружественных отношений между Азербайджаном и Парагваем как на двусторонней, так и на многосторонней основе", - говорится в письме.