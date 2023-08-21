Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении​ Кяльбаджарского района (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 21 августа с 09:30 до 10:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Йухары Шорджа и Йухары Загали Басаркечярского района подвергли обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Зейлик и Безирхана Кяльбаджарского района, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанных направлениях", - говорится в сообшении.

Отметим, что 21 августа с 07:05 до 07:20 армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в Ходжалинском районе. В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены.