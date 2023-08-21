Венгерские компании примут участие в реконструкции села Солтанлы в Карабахе - министр

БАКУ /Trend/ - Венгерские компании примут участие в реконструкции карабахского села Солтанлы.

Как передает Trend, об этом сказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Реконструкцию проведет консорциум венгерских компаний, одобренный правительством Азербайджана", - сказал он.

Он также добавил, что Венгрия и Азербайджан вывели свое энергетическое сотрудничество на новый уровень с установлением физического соединения для транспортировки газа посредством контракта на хранение.

"Это знаменует собой значительный шаг в нашем двустороннем стратегическом сотрудничестве. Венгрия и Азербайджан инициировали соглашение о поставках газа, предусматривающее хранение 50 миллионов кубометров газа в Венгрии, и подача газа уже началась. Это событие рассматривается как позитивный вклад в энергетическую безопасность Венгрии", - отметил Сийярто.

Как ранее в эксклюзивном интервью Trend сказал чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма, Венгрия работает над продвижением конкретных проектов на освобожденных землях Азербайджана.

"Фактически в январе 2021 года Венгрия была одной из первых стран, выразивших заинтересованность в участии в работах по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях, и с тех пор на различных встречах на высоком уровне мы подтвердили наши намерения. Наши компании участвовали в выставке Rebuild Karabakh EXPO в октябре 2021 года, а также с 19 по 21 октября 2022 года", - сказал посол.

Торма отметил, что уже определены потенциальные сферы сотрудничества, такие как инфраструктурное, городское и сельскохозяйственное развитие.

"На данный момент мы работаем над продвижением конкретных проектов в этих сферах. Важно отметить, что у венгерского EXIM Bank есть специальная кредитная линия в размере 120 миллионов долларов для финансирования совместных проектов заинтересованных венгерских и азербайджанских компаний", - добавил посол.