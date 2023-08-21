Армянские вооруженные формирования вновь применили радиопомехи против гражданской авиации Азербайджана - минобороны Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Вновь активизировалось применение радиопомех армянскими незаконными вооруженными формированиями, расположенными на территориях временной дислокации российского миротворческого контингента, против систем спутниковой навигации GPS пассажирских самолетов отечественных и зарубежных авиакомпаний, выполняющих полеты с использованием воздушного пространства Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, в целях создания угрозы безопасности полетов, проходящих через воздушное пространство Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования прибегли к очередной провокации.

"21 августа с 10:15 до 10:23 в пассажирском самолете типа ATR-45 Азербайджанских Авиалиний, выполнявшем рейс по маршруту Физули-Баку, произошел сбой в системе спутниковой навигации GPS.

Несмотря на информирование командования российского миротворческого контингента о случившемся, никаких мер предпринято не было.

Отметим, что радиотехнические помехи против безопасности гражданской авиации недопустимы и противоречат правилам, установленным Международной организацией гражданской авиации", - говорится в сообщении.