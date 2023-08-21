Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении​ Кяльбаджарского района (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 21 августа с 10:25 до 10:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённого пункта Юхары Шорджа Басаркечярского района подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Йеллидже Кяльбаджарского района, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры", - говорится в сообщении.