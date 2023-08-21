Визит Президента Шавката Мирзиёева в Баку станет логическим продолжением интенсивного диалога между Азербайджаном и Узбекистаном - посол (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Визит Президента Шавката Мирзиёева в Баку станет логическим продолжением интенсивного диалога между Азербайджаном и Узбекистаном.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов.

"22-23 августа по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев будет находиться в Азербайджане с государственным визитом. Визит Шавката Мирзиёева станет первым его государственным визитом в иностранное государство после переизбрания главой государства по итогам прошедших 9 июля 2023 года президентских выборов. В рамках визита лидеры Узбекистана и Азербайджана проведут двусторонние встречи, в том числе в расширенном формате с участием правительственных делегаций двух стран", - сказал он.

Посол отметил, что в рамках визита ожидается участие лидеров двух стран в церемонии торжественного открытия в городе Физули общеобразовательной школы на 960 ученических мест.

"Строительство школы было инициировано Президентом Шавкатом Мирзиёевым в качестве подарка азербайджанскому народу. Мы уверены в том, что школа станет символом дружбы и братства между нашими народами", - добавил Ашрафханов.

Он также подчеркнул, что предстоящий визит станет логическим продолжением интенсивного диалога на высшем уровне.

"В этом контексте следует напомнить, что 21-22 июня 2022 года Президент Ильхам Алиев посетил с государственным визитом Узбекистан. Этот визит стал знаковым событием в истории двусторонних отношений, так как в его ходе была принята Декларация об углублении стратегического партнерства и наращивании всестороннего сотрудничества между двумя государствами. Главы Узбекистана и Азербайджана также встретились в сентябре 2022 года в городе Самарканд в рамках заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в котором Президент Ильхам Алиев принял участие в качестве почётного гостя председательствующей страны. 10-11 ноября того же года Президент Ильхам Алиев вместе с супругой - Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой посетил город Самарканд для участия в заседании Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ). В марте текущего года президенты двух стран встретились в Баку в рамках участия Президента Шавката Мирзиёева в саммите Движения неприсоединения", - отметил посол.

Кроме того, по его словам, ожидается подписание нового пакета документов между Азербайджаном и Узбекистаном.

"Планируется подписание пакета двусторонних документов, направленных на дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества между нашими странами, и его вывода на качественно новый уровень развития", - сказал Ашрафханов.

Отметим, что товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном по итогам 2022 года составил 181,2 миллиона долларов (рост 52,4 процента по сравнению с показателем 2021 года). Экономики двух стран имеют достаточный потенциал для того, чтобы в ближайшие годы показатели взаимной торговли выросли до 1 миллиарда долларов.

По состоянию на первое июля 2023 г. в Узбекистане действовали 204 предприятия с участием азербайджанского капитала (в 2017 г. – 71), из них 67 совместных и 137 иностранных предприятий. С начала текущего года создано 22 совместных предприятия.