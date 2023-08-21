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Министерству молодежи и спорта Азербайджана выделено более 5,4 миллиона манатов - Распоряжение

Политика Материалы 21 августа 2023 14:02 (UTC +04:00)
Министерству молодежи и спорта Азербайджана выделено более 5,4 миллиона манатов - Распоряжение

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении средств на текущие ремонтные работы в некоторых структурах, подведомственных министерству молодежи и спорта Азербайджанской Республики.

Как сообщает в понедельник Trend, согласно распоряжению, на текущий ремонт (приобретение и установка оборудования для систем вентиляции, охлаждения, отопления, увлажнения и пожарной безопасности, а также ремонт кровли) в некоторых учреждениях, подведомственных министерству молодежи и спорта Азербайджанской Республики, из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год министерству молодежи и спорта первоначально выделено 5 424 000 (пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) манатов.

Кабинет Министров Азербайджанской Республики должен обеспечить, чтобы средства, необходимые для завершения текущих ремонтных работ, указанных в данном распоряжении, были предусмотрены в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год, а также решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

Министерство финансов Азербайджанской Республики должно обеспечить финансирование в размере, указанном в распоряжении.

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