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Азербайджан представил свои замечания в Международный суд - замглавы МИД

Политика Материалы 21 августа 2023 20:16 (UTC +04:00)
Азербайджан представил свои замечания в Международный суд - замглавы МИД

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан представил в Международный суд свои замечания касательно предварительных возражений Армении в деле (Азербайджан против Армении) о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации заместителя министра иностранных дел Азербайджана Эльнура Мамедова в соцсети "Х" (Twitter).

"Нарушение Арменией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации напрямую подпадает под юрисдикцию Международного суда", - говорится в публикации.

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