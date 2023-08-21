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Предотвращены попытки незаконных армянских вооруженных формирований укрепить позиции

Политика Материалы 21 августа 2023 21:52 (UTC +04:00)
Предотвращены попытки незаконных армянских вооруженных формирований укрепить позиции

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Предотвращены попытки незаконных армянских вооруженных формирований укрепить свои позиции, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Согласно информации, 21 августа в 19:45 наблюдалось перемещение на военном транспортном средстве марки "Урал" незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещён российский миротворческий контингент, с целью укрепления пунктов дислокации напротив позиций азербайджанской армии в направлении Шушинского района.

"Благодаря бдительности наших подразделений на указанном направлении были приняты решительные меры, перемещение было предотвращено", - добавили в оборонном ведомстве.

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