Предотвращены попытки незаконных армянских вооруженных формирований укрепить позиции

БАКУ /Trend/ - Предотвращены попытки незаконных армянских вооруженных формирований укрепить свои позиции, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Согласно информации, 21 августа в 19:45 наблюдалось перемещение на военном транспортном средстве марки "Урал" незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещён российский миротворческий контингент, с целью укрепления пунктов дислокации напротив позиций азербайджанской армии в направлении Шушинского района.

"Благодаря бдительности наших подразделений на указанном направлении были приняты решительные меры, перемещение было предотвращено", - добавили в оборонном ведомстве.