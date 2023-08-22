Пресечена очередная попытка армян установить фортификационные сооружения на территории Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 22 августа с 06:15 до 07:20 армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещён российский миротворческий контингент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Тертерского, Ходжалинского и Агдамского районов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены", - говорится в сообщении.