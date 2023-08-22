В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева

БАКУ/Trend/ - 22 августа состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, прибывшего в Азербайджанскую Республику с государственным визитом.

Как сообщает Trend, на площади, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь Президента Узбекистана был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретили Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и его супругу Зироатхон Мирзиёеву.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Узбекистана.

Президент Шавкат Мирзиёев поприветствовал азербайджанских солдат.

Главы государств обошли строй почетного караула.

Прозвучали государственные гимны Республики Узбекистан и Азербайджанской Республики.

Азербайджанская делегация была представлена Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и его супруге Зироатхон Мирзиёевой, а узбекская делегация - Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Главы государств и их супруги сделали официальное фото.