Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении сепаратиста, проживающего в Ханкенди (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Следственное управление Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики провело расследование по поводу видеообращения человека в военной форме, проживающего в городе Ханкенди Азербайджанской Республики и представившегося Кареном Матевосяном, опубликованного на русском языке в "Telegram" и других информационных ресурсах от 21 августа.

Как сообщает во вторник Trend, данную информацию распространила Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики.

В ходе расследования было зафиксировано видеообращение упомянутого лица к армянам, проживающим в Карабахском регионе - неотъемлемой части Азербайджана и незаконно называющее эту территорию независимой «Республикой Арцах». Этот человек открыто заявил, что он является командиром незаконно созданного им вооруженного формирования под названием "силы местной самообороны". Помимо этого, он упомянул, что участвовал в деятельности этих вооруженных формирований и группировок, выступал с разжигающими ненависть речами в адрес азербайджанского народа, называя азербайджанцев "врагами", призывал жителей армянского происхождения, проживающих в Ханкенди и прилегающих населенных пунктах не бояться объединяться и бороться против азербайджанцев, высказывал идеи, направленные на унижение национального достоинства азербайджанского народа, а также использовал информационные ресурсы интернета, совершал действия, направленные на разжигание ненависти и вражды.

На основании вышеуказанного, 22 августа в Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики было возбуждено уголовное дело по статьям 279.1 (создание вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством) и 283.1 (разжигание национальной ненависти и вражды) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Предварительное следствие поручено вести Следственному управлению Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.