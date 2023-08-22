В Карабахе нет ни голода, ни блокады - влиятельные европейские СМИ разоблачают армянскую пропаганду

БАКУ /Trend/ - В попытках ввести в заблуждение мировую общественность Армения терпит одно поражение за другим. Однако страна настойчиво пытается гнуть свою линию, при этом грубо нарушая нормы и принципы международного права, игнорируя решения СБ ООН, и совершает необоснованные манипулятивные шаги. На сегодняшний день эта политика не принесла своих плодов, а только больше раскрыла правду о сущности армянской политики, заключающейся в ее подрывной деятельности и абсолютном нежелании налаживать мир в регионе.

Одними из основных доводов, которыми пытается парировать Армения, являются заявления о так называемых "блокаде", "голоде" и "гуманитарной катастрофе", от чего "страдают" жители Карабаха армянского происхождения.

Однако, и здесь международную общественность не удается обмануть. Ряд влиятельных европейских изданий уже сумели провести свои собественные расследования, которые, безусловно, разоблачают необоснованные доводы армянской стороны.

Так, в статье опубликованной на новостном портале Fakti в Болгарии, входящих в пятерку ключевых изданий в стране, политический обозреватель пишет, что "наглядной демонстрацией отсутствия какого-либо голода [в Карабахе] стал эксперимент украинского депутата Владимира Крейденко. Он организовал заказ мясных и рыбных блюд, сыра и пирожных для нескольких корпоративных вечеринок в Ханкенди и не получил ни одного отказа". Об этом же случае написало и одно из главных периодических изданий Украины - Апостроф - с аудиторией в 13,6 миллиона человек в месяц.

Другое европейское издание, хорватский новостной портал Direktno c аудиторией около 3 миллионов человек в месяц, пишет, что ситуация в Ханкенди была и остается далекой от критической, приводя слова представителя правящей партии Армении Ширака Торосяна, признавшего, что в Карабахе "нет голода, не нужно делать из мухи слона".

Одна из самых популярных газет в Греции, Proto Thema, с аудиторией в 43 миллиона человек, подчеркивает, что утверждения армянской стороны о якобы "гуманитарной катастрофе" опровергаются подтвержденными фактами того, что движение и перевозка гуманитарных грузов по дороге Лачин-Ханкенди проходит беспрепятственно.

Philenews, крупнейшая газета на Кипре, также согласна с тем, что никакой "гуманитарный катастрофы" в Карабахе не создается.

"В регионе нет не только блокады, но и голода, независимо от того, насколько сильно пропаганда пророссийского режима утверждает обратное", - говорится в материале издания.

Таким образом, многочисленные примеры доказывают, что армянская пропаганда изжила себя, а мировую общественность не так легко обмануть. Азербайджан же, вопреки армянской лжи, предоставляет неопровержимые факты отсутсвия каких-либо гуманитарных проблем в Карабахском регионе и продолжает стоять на том, что жителям региона армянского происхождения стоит одуматься и начать налаживать отношения с Баку.