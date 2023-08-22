Выведены из строя технические средства наблюдения армянских незаконных вооруженных формирований - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армянские незаконные вооруженные отряды на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, установили в Карабахском экономическом районе пути обеспечения и технические средства наблюдения и прослушивания в районах, близких к боевым позициям азербайджанской армии, с целью осуществления террористическо-провокационной деятельности против подразделений азербайджанской армии, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"В результате мер, принятых 21 августа в целях обеспечения безопасности азербайджанских военнослужащих, было выведено из строя до 30 технических средств наблюдения и прослушивания, принадлежащих армянским незаконным вооруженным формированиям.

Наши подразделения продолжают деятельность в этом направлении", - говорится в сообщении минобороны.