Ранен военнослужащий азербайджанской армии (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Во время провокации, совершенной армянской стороной, военнослужащий азербайджанской армии Назаров Исмет Рамиз оглу получил легкое ранение в результате рикошета, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Раненому военнослужащему была немедленно оказана первая медицинская помощь, и он был эвакуирован в военно-медицинское учреждение. Опасности для его жизни нет.

Подразделения азербайджанской армии принимают решительные ответные меры.

Заявляем, что вся ответственность за последствия этих провокаций лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении.