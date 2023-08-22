Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Ранен военнослужащий азербайджанской армии

Политика Материалы 22 августа 2023 11:59 (UTC +04:00)
Ранен военнослужащий азербайджанской армии

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Во время провокации, совершенной армянской стороной, военнослужащий азербайджанской армии Назаров Исмет Рамиз оглу получил легкое ранение в результате рикошета, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Раненому военнослужащему была немедленно оказана первая медицинская помощь, и он был эвакуирован в военно-медицинское учреждение. Опасности для его жизни нет.
Подразделения азербайджанской армии принимают решительные ответные меры.

Заявляем, что вся ответственность за последствия этих провокаций лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении минобороны.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости