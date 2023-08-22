Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

ООН распространила письмо Общины Западного Азербайджана относительно Армении, как официальный документ

Политика Материалы 22 августа 2023 13:28 (UTC +04:00)
ООН распространила письмо Общины Западного Азербайджана относительно Армении, как официальный документ

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана направила письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну с призывом начать диалог о безопасном и достойном возвращении изгнанных из Армении азербайджанцев.

Как сообщили во вторник Trend в общине, вместо того, чтобы должным образом оценить призыв общины к диалогу, армянская сторона, включая премьер-министра Пашиняна, выступила с заявлениями, отрицающими право азербайджанцев на возвращение и искажающими вопрос Западного Азербайджана.

"В связи с этим Община Западного Азербайджана направила Генеральному секретарю ООН обращение с призывом остановить деструктивные шаги армянской стороны и поощрить участие общины в диалоге по вопросу возвращения. Секретариат ООН направил письма общины Генеральному секретарю ООН и премьер-министру Армении в качестве официальных документов Генеральной Ассамблеи ООН, Совета безопасности и Экономического и социального совета", - говорится в сообщении.

Напомним, что Концепция возвращения, формирующая основные принципы деятельности общины, также была распространена в качестве официального документа ООН.

"С официальным распространением этих документов в ООН мировая общественность наиболее достоверно была проинформирована о целях и принципах деятельности Общины Западного Азербайджана, а также о том, что именно она является инициатором диалога. Все это не оставляет возможности для отрицания права азербайджанцев на возвращение, основанное на международном праве.

Община Западного Азербайджана призывает правительство Армении уважать международное право и права человека, последовать примеру Азербайджана, создавшего условия для возвращения армян в Карабахский регион Азербайджана сразу после войны 2020 года и в настоящее время прилагающего усилия для их реинтеграции, и обеспечить безопасное и достойное возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев в свои дома",- говорится в сообщении.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости