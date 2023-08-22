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Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Гедабейском направлениях (Дополнено)

Политика Материалы 22 августа 2023 14:15 (UTC +04:00)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:57)

БАКУ /Trend/ - 22 августа с 12:00 до 12:25 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённых пунктов Азизли, Ашагы Шорджа и Дэрэ Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённых пунктов Йеллиджа Кяльбаджарского района и Дарйурд Гедабейского района, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры по всем указанным направлениям", - говорится в сообщении.

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