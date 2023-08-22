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Возбуждено уголовное дело по факту ранения азербайджанского военнослужащего армянской стороной (Дополнено)

Политика Материалы 22 августа 2023 15:36 (UTC +04:00)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:19)

БАКУ /Trend/ - Возбуждено уголовное дело в связи с ранением азербайджанского военнослужащего во время провокации, совершенной армянской стороной в Кяльбаджаре.

Об этом сообщили во вторник Trend в Кяльбаджарской военной прокуратуре.

Было отмечено, что в Кяльбаджарскую военную прокуратуру поступила информация о ранении военнослужащего воинской части № N министерства обороны Азербайджана Назарова Рамиза Исмет оглу в результате обстрела из огнестрельного оружия с армянской стороны.

"На основании поступившей информации сотрудниками Кяльбаджарской военной прокуратуры были получены разъяснения, совместно с сотрудниками управления криминалистики и информационных технологий военной прокуратуры была проведена соответствующая работа и выполнены другие действия.

По данному факту в Военной прокуратуре Кяльбаджара было возбуждено уголовное дело по статье 29,120.2.12 (покушение на убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и незамедлительно проведены необходимые следственные действия.

В настоящее время следствие продолжается, будут приняты все меры в соответствии с требованиями законодательства", - говорится в сообщении.

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