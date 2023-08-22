Азербайджано-узбекские отношения в сфере культуры выходят на качественно новый уровень - министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджано-узбекские отношения в сфере культуры выходят на качественно

новый уровень.

Как передает во вторник Trend, об этом журналистам сказал министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков.

"Отношения между Азербайджаном и Узбекистаном имеют глубокие исторические корни. Узбекский поэт Алишер Наваи с особым уважением относился к азербайджанскому поэту Низами Гянджеви. Со временем эти дружеские отношения между двумя странами укрепились и в период президентства Гейдара Алиева. Отношения между Азербайджаном и Узбекистаном в этот период развивались достаточно хорошо. Сегодня эти отношения вышли на новый уровень благодаря политической воле президентов двух стран", - отметил он.

Назарбеков подчеркнул, что 1-4 августа были организованы Дни культуры Узбекистана в Азербайджане.

"В течение трех дней прошли концерты, были показаны фильмы, спектакли, демонстрировались работы узбекских ремесленников. Народ Азербайджана проявил к этому большой интерес. В Узбекистане очень любят азербайджанскую культуру, музыку, песни. Наши торжества не проходят без азербайджанской музыки. В то же время здесь, в Азербайджане очень любят узбекские песни. Сегодня быд подписан солидный пакет документов для расширения сотрудничества между министерствами культуры двух стран", - добавил Назарбеков.

По его словам, этот документ охватывает такие направления как кино, театр, музеи, литература.

"Именно по этим направлениям будет расширяться азербайджано-узбекское сотрудничество. Мы надеемся, что все это выведет отношения наших стран на качественно новый уровень", - отметил он.