Открытие школы в Физули - проявление поддержки Узбекистана братскому Азербайджану - министр

БАКУ /Trend/ - Открытие школы в Физули является проявлением поддержки Узбекистана братскому Азербайджану.

Как передает Trend, об этом журналистам сказал министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков.

"Мы сдадим эту школу в эксплуатацию для учеников, чтобы они получали знания. Азербайджан и Узбекистан воспитали великих, выдающихся людей своего времени, таких как Низами Гянджеви, Физули, Алишер Наваи, и мы надеемся, что эта школа также воспитает таких выдающихся людей", - сказал он.

Новость обновляется