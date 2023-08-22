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Открытие школы в Физули - проявление поддержки Узбекистана братскому Азербайджану - министр

Политика Материалы 22 августа 2023 17:24 (UTC +04:00)
Открытие школы в Физули - проявление поддержки Узбекистана братскому Азербайджану - министр

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Открытие школы в Физули является проявлением поддержки Узбекистана братскому Азербайджану.

Как передает Trend, об этом журналистам сказал министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков.

"Мы сдадим эту школу в эксплуатацию для учеников, чтобы они получали знания. Азербайджан и Узбекистан воспитали великих, выдающихся людей своего времени, таких как Низами Гянджеви, Физули, Алишер Наваи, и мы надеемся, что эта школа также воспитает таких выдающихся людей", - сказал он.

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