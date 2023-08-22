Омбудсмен Азербайджана выступила с заявлением в связи с экологическими преступлениями Армении (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Армения, в течение 30 лет удерживавшая под оккупацией признанные на международном уровне территории Азербайджана, наряду с совершением преступлений против мира и человечности, а также военных преступлений, нанесла и продолжает наносить серьезный ущерб экологии региона.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в обращении омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой. Было отмечено, что нанесенный Арменией ущерб плодородным почвам, водным бассейнам, атмосферному воздуху, лесному фонду, флоре и фауне, минеральным ресурсам привел к нарушению экологического баланса не только в нашей стране, но и в регионе в целом.

"Армения совершает экологические преступления, не выполняет обязательства по международным конвенциям в сфере экологии и окружающей среды, к которым она присоединилась. При этом глубокое сожаление вызывает также то, что международные организации и международные неправительственные организации, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, хранят молчание по поводу проблемы, являющейся источником глобальной угрозы, созданной Арменией.

Предупреждение преступлений, повлекших нарушение экологического баланса, наказание нарушителей, обеспечение исполнения каждым государством требований действующих международных и национальных законодательных актов в этой области - одна из важнейших задач. Однако существующие двойные стандарты, молчание международных организаций и безнаказанность подвигают Армению продолжать совершать преступления, которые вызывают глобальные и региональные экологические проблемы. Одной из новых инициатив Армении, которая может создать экологические проблемы в регионе, является намерение построить крупный металлургический завод стоимостью 70 миллионов долларов с годовой производственной мощностью 180 000 тонн на площади 16 500 квадратных метров в пограничном с Азербайджаном районе и очень близко к границе с Турцией. Строительство этого завода в селе Араздейен и сброс отходов в реку Араз, вторую по величине реку Южного Кавказа, может привести к загрязнению не только этой реки, но и Арпачая. Токсичные газы, выбрасываемые в воздух в результате деятельности этого завода, окажут серьезное влияние на фауну и флору. Также это приведет к нарушению экосистемы в широком регионе, загрязнению воздуха токсичными отходами. Тем самым Армения вновь грубо нарушает нормы и принципы международного права, в частности положения конвенции Европейской экономической комиссии ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (конвенция Espo). Согласно положениям этой Конвенции, участницей которой является Армения, в случае возможного негативного воздействия на территорию других стран крупной хозяйственной деятельности, которую государства-участники планируют на своей территории, эта деятельность должна быть согласована с соответствующими органами соответствующей страны, должен быть подготовлен документ об оценке воздействия на окружающую среду", - говорится в заявлении.

Особо отмечается, что действующая в Армении, несмотря на истечение срока эксплуатации, атомная электростанция (АЭС) "Мецамор" представляет реальную угрозу не только для Азербайджана и самой Армении, но и для Южного Кавказа в целом. Еще 27 января 2021 года азербайджанским омбудсменом было принято заявление “О потенциальной опасности АЭС "Мецамор" для всего региона”, в котором говорилось, что для предотвращения катастрофы, подобной катастрофе в Чернобыле и Фукусиме, АЭС должна немедленно прекратить функционирование. Однако Армения проигнорировала озабоченность международных организаций по поводу деятельности АЭС "Мецамор" и продлила работу этой станции.

Кроме того, сброс содержащих токсичные отходы сточных вод крупных горнодобывающих предприятий Армении – Гаджаранского медно-молибденового завода и Гафанского рудоперерабатывающего комбината на протяжении многих лет в трансграничную реку Охчучай отрицательно сказывается на качестве всех водных ресурсов региона, что ставит под прямую угрозу права людей на жизнь и здоровую окружающую среду. В этом контексте также следует отметить Сарсангское водохранилище. В резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы от 26 января 2016 года № 2085 действия Армении в связи с Сарсангским водохранилищем были расценены как акт агрессии, приводящий к глобальным экологическим проблемам. В заявлении отмечено, что согласно исследованиям, для восстановления разрушенной экосистемы на освобожденных от армянской оккупации землях требуются долгие годы и огромные средства. Созданная Арменией минная угроза на азербайджанских землях, повлекшая за собой многочисленные человеческие жертвы, не только замедляет безопасное возвращение на родину сотен тысяч бывших вынужденных переселенцев, но и создает препятствия для масштабных строительно-восстановительных работ, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, а также для установления мира.

"Хотя мы регулярно обращаемся в международные организации и соответствующие структуры по поводу передачи нашей стране точных минных карт освобожденных территорий, а также карт с координатами массовых захоронений, правительство Армении к сожалению, до сих пор не предприняло никаких реальных шагов для этого, уклоняясь под разными предлогами", - говорится в заявлении.

Омбудсмен Азербайджана еще раз призвала международные организации, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, международные неправительственные организации, институты гражданского общества предпринять совместные решительные шаги для решения глобальных и региональных экологических проблем, возникших в результате экологических преступлений, совершенных Арменией, ее принуждения к выполнению обязательств, вытекающих из существующих международных документов в области охраны окружающей среды, для предотвращения повторения подобных действий в будущем.