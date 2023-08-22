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Энергетические компании Азербайджана и Узбекистана тесно взаимодействуют - Президент Ильхам Алиев

Политика Материалы 22 августа 2023 21:15 (UTC +04:00)
Энергетические компании Азербайджана и Узбекистана тесно взаимодействуют - Президент Ильхам Алиев

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Энергетические компании Азербайджана и Узбекистана тесно взаимодействуют.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после переговоров с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

"В транспортно-логистической сфере мы видим увеличение грузопотока, а самое главное – увеличение потенциала сотрудничества в этом направлении. Мы сегодня обсуждали вопросы, которые предопределят на многие годы вперед успешное взаимодействие по всем направлениям", - сказал глава государства.

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