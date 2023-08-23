Община Западного Азербайджана осудила предвзятые взгляды главы МИД Бельгии

БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана осуждает предвзятые взгляды, высказанные министром иностранных дел Бельгии в Ереване 22 августа 2023 года. Это уже второе заявление бельгийского министра против Азербайджана за август.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Фактически, глава МИД Бельгии во время встреч в Ереване должна была поднять вопрос о возвращении западных азербайджанцев в Армению. Но чувствуется, что она либо вообще не знает о характере данного конфликта, либо находится под влиянием вымышленных историй, придуманных Арменией.

Напоминаем министру иностранных дел, что Бельгия в течение 30 лет ни разу не призвала Армению прекратить оккупацию азербайджанских земель. Община Западного Азербайджана еще раз призывает Бельгию прекратить политику двойных стандартов и не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана", - говорится в заявлении.

Отметим, что 22 августа министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб посетила Армению. В рамках визита глава МИД Бельгии встретилась со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном. Согласно заявлению МИД Азербайджана после Армении Хаджа Лабиб посетит Азербайджан и встретися с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.