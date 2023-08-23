Президенты и Первые леди Азербайджана и Узбекистана ознакомились с Генеральным планом города Физули

БАКУ /Trend/ - 23 августа Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и его супруга Зироатхон Мирзиёева ознакомились с Генеральным планом города Физули.

Как сообщает Trend, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов проинформировал Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, первую леди Мехрибан Алиеву и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, его супругу Зироатхон Мирзиёеву о работе, проводимой в Физули.