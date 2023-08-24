Армения пытается оправдать оккупацию азербайджанских земель - мировые СМИ о реальном количестве проживающих в Карабахе армян

БАКУ /Trend/ - Армения продолжает проводить деструктивную политику в отношении Азербайджана. Нарушая международное право, игнорируя решения СБ ООН и предпринимая манипулятивные действия, эта страна продолжает необоснованно обвинять Азербайджан в якобы "негуманном отношении" к проживающим в Карабахе лицам армянского происхождения.

Одним из необоснованных утверждений, которое часто озвучивает армянская сторона, является то, что Азербайджан якобы "удерживает в блокаде 120 тысяч армян" в Карабахе. Это полная ложь, как и приводимые в этом бредовом заявлении цифры. Подтверждается реальными фактами то, что население региона составляет всего 40 тысяч человек. Однако армянский официоз, как и сепаратисты в Карабахе, продолжают пытаться убедить мировую общественность в обратном.

Армения последовательно терпит неудачи в своих попытках ввести в заблуждение мировое сообщество. Ряд ведущих мировых СМИ, комментируя ситуацию, уже опроверг, основываясь на реальных фактах, распространяемую армянами дезинформацию.

Так, в репортаже главного канала молдавского телевидения Moldova 1 корреспондент указал, что армянская сторона преувеличила численность армян в Карабахе в три раза.

Одно из самых популярных изданий Литвы - Delfi - в своей статье также подчеркивает, что "ставленник Кремля в Карабахе", то есть Рубен Варданян, "преувеличивает численность населения в три раза, утверждая, что число армян там превышает 120 тысяч, хотя по всем последним оценкам там проживает около 40 000 жителей".

Крупнейший украинский телеканал "Інтер" в своем репортаже отметил, что максимальное число жителей в Карабахе составляет не более 40 тысяч человек.

"Однако самопровозглашенное руководство заявило, что число жителей достигает 120 тысяч. Эта информация является ложной и преследует пропагандистские цели", - говорится в репортаже.

Испанская газета Larazon с аудиторией в 45,3 миллиона человек в опубликованном материале также отмечает, что "реальное количество проживающих в Карабахе армян не превышает 40 тысяч".

Одно из ведущих и влиятельных американских политических периодических изданий The Hill в своем материале отмечает, что "преувеличивая цифры, сепаратистское руководство пытается скрыть масштабную миграцию армян в Армению и Россию. Они аналогичным образом раздули демографические данные, чтобы оправдать оккупацию 20 процентов территории Азербайджана в начале 1990-х годов".

Так, армянская тактика больше не приносит желаемых результатов. Напротив, она лишь обнажает истинную сущность армянской политики, которая характеризуется деструктивными действиями и отказом от установления мира в регионе.