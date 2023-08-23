Президент Ильхам Алиев поздравил жителей Физули с возвращением в родные края

БАКУ /Trend/ - Прежде всего, поздравляю вас, добро пожаловать на родину. Люди, прожившие тридцать лет с тоской по родине, уже вернулись на землю своих предков и живут здесь. Пять дней назад первая группа жителей Физули поселилась в Физули, разместилась в красивых домах, и отныне вы будете спокойно здесь жить. Вы заслуживаете это.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал 23 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время встречи с жителями, переселившимися в новые дома в жилом комплексе MIDA в городе Физули.

"Я пришел сегодня на встречу с вами вместе с моим дорогим братом Шавкатом Миромоновичем. Как вам известно, по приказу уважаемого Президента в Физули построена прекрасная школа, носящая имя Мирзы Улугбека. Ваши дети, внуки будут учиться в этой школе с 15 сентября. От вашего имени я еще раз благодарю моего дорогого брата за этот чудесный подарок. Еще раз сердечно поздравляю вас. Живите здесь спокойно и счастливо!" - сказал глава государства.

Отметим, что 23 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, его супруга Зироатхон Мирзиёева встретились с жителями, переселившимися в новые дома в жилом комплексе MIDA в городе Физули.