МИД Азербайджана осудил высказывания министра иностранных дел Канады (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 19:11)

БАКУ /Trend/ - Решительно осуждаем высказывания министра иностранных дел Канады Мелани Жоли против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана во время выступления на мероприятии армянской общины.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания министра иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Он отметил, что необоснованные антиазербайджанские заявления министра иностранных дел Канады, которая ни разу не осудила 30-летнюю оккупацию Арменией азербайджанских территорий и нарушение прав сотен тысяч азербайджанцев, не выступила с какими-либо заявлениями, которые внесли бы вклад в переговорный процесс и поддержали бы реализацию соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, являются примером предвзятости.

"Подобные заявления канадской стороны не служат миру и стабильности в регионе и неприемлемы. Еще раз требуем от канадской стороны, чтобы она воздержалась от подобных провокационных шагов и уважала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Если Канада действительно хочет обеспечить стабильный мир в регионе, то она должна действовать в соответствии с требованиями норм и принципов международного права. Противоположное же является не чем иным, как нанесением ущерба процессу установления мира в регионе", - говорится в комментарии.