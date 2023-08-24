Азербайджан и Узбекистан раскрывают огромный экономический потенциал в интересах региона - итоги визита Президента Шавката Мирзиёева в Баку

БАКУ /Trend/ - Исторически сложилось так, что двусторонние встречи между руководством Азербайджана и Узбекистана неизменно проходят в атмосфере дружбы и взаимного уважения.

Визит Президента Шавката Мирзиёева в Азербайджан 22-23 августа проложил путь к плодотворному сотрудничеству между Азербайджаном и Узбекистаном в огромном спектре областей на предстоящие годы.

Как отметил Президент Ильхам Алиев в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Узбекистана, уже достигнутые результаты показывают, что обе страны идут правильным путем.

"И в рамках встречи тет-а-тет, и в рамках встречи с участием членов делегаций были подробнейшим образом проанализированы все те успехи в деле укрепления нашего взаимодействия, а также были обсуждены и определены пути развития будущего наших отношений во всех сферах – начиная от совместной деятельности на международных площадках, укрепления нашего взаимодействия в рамках членства в международных организациях, заканчивая вопросами энергетики, транспорта, экономического взаимодействия, гуманитарной сферы. Иными словами, мы сегодня в рамках встреч и переговоров определили, по существу, будущее развития наших отношений", - подчеркнул глава государства.

В ходе визита был подписан ряд важных двусторонних документов. Пожалуй, среди всех них наиболее значимым является "Договор о создании Высшего межгосударственного совета Азербайджанской Республики и Республики Узбекистан". Этот договор призван вывести отношения между двумя странами на правительственном уровне на совершенно иной уровень.

В рамках двусторонних переговоров лидеры обеих стран обсудили вопросы, касающиеся промышленного сотрудничества. В прошлом месяце в городе Шуша состоялось рабочее заседание межправительственной комиссии, на котором был тщательно рассмотрен весь объем взаимодействия.

В этой связи стороны оценили возможности в энергетическом секторе, где SOCAR и "Узбекнефтегаз" поддерживают тесное сотрудничество. В сфере транспорта и логистики обе стороны наблюдают рост объемов грузовых перевозок и, что особенно важно, расширение потенциала для совместных усилий в этой области.

В текущем году Азербайджан и Узбекистан подписали двустороннее соглашение о создании инвестиционного фонда на сумму 500 миллионов долларов. В ходе переговоров, состоявшихся в рамках визита Президента Мирзиёева в Баку, стороны договорились о том, что капитал фонда должен быть увеличен. По состоянию на 1 июля 2023 года в Узбекистане насчитывается 204 предприятия с азербайджанским капиталом (по сравнению с 71 в 2017 году), из которых 67 являются совместными предприятиями и 137 - иностранными предприятиями. С начала текущего года было создано около 22 совместных предприятий. Ожидается, что этот фонд, в свою очередь, сыграет значительную роль в укреплении экономического сотрудничества, поддержит запуск новых совместных инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест.

"Если бы было время, как Ильхам Гейдарович сказал, мы бы вам о всех проектах рассказали. Но я думаю, на самом деле у нас будет еще много встреч, мы будем вам рассказывать. Это очень серьезные проекты обеспечения другого уровня отношений, другого уровня локализации промышленности, другого уровня транспортной логистики, потому что сегодня для нас, для Узбекистана, транспортная составляющая вообще в нашей экономике – это очень серьезная составляющая. И мы с ближайшей страной - Азербайджаном определяем свое направление, и я думаю, что это единственно правильное решение. Если все, о чем мы сегодня договорились, будет выполняться, то успех будет и для экономики Узбекистана, и для экономики Азербайджана", - отметил Президент Узбекистана в ходе пресс-конференции.

Еще одним знаменательным событием, которое произошло в рамках визита Президента Мирзиёева в Азербайджан, является открытие средней школы №1 имени Мирзо Улугбека в Физули. Школа, построенная в качестве дара Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от имени узбекского народа, рассчитана на 960 ученических мест. Строительные работы, начатые в прошлом году, были выполнены с высоким качеством. В школе имеются 40 классных комнат, 6 лабораторий, 2 кабинета информатики, 5 функциональных учебных кабинетов, актовый зал на 500 мест, спортивный зал, столовая на 320 мест, библиотека. На территории школы построено футбольное поле, созданы места для отдыха и проведения мероприятий, беговые дорожки, беседки, контрольно-пропускной пункт, котельная, резервуары для воды, трансформаторная подстанция. Строительные работы выполнены с высоким качеством.

"Это первый дар иностранного государства в деле восстановления Карабаха, и мы очень высоко ценим этот жест братства, солидарности и поддержки. Не говоря уже о том, что эта школа на самом деле является, я бы сказал, таким дворцом образования. Я в мае, посещая Физули, ознакомился со строительством и воочию увидел масштаб того братского подарка, который Узбекистан нам предоставил. Школа носит имя великого сына узбекского народа Мирзы Улугбека, и уверен, что это будет не только очаг образования, но и также еще один центр нашей дружбы и братства", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Стоит отметить, что это только несколько аспектов двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном. Регулярные контакты на высшем уровне между двумя странами говорят сами за себя. Президент Ильхам Алиев объявил в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Шавкатом Мирзиеевым, что до конца года совершит очередной визит в Узбекистан. Учитывая достигнутые на сегодняшний день договоренности между двумя странами, можно сказать, что дальнейшее развитие азербайджано-узбекских отношений будет ярким и принесет только самое лучшее для народов обоих государств.