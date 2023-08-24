Антиазербайджанский доклад Окампо говорит о решительной поддержке интересов Армении и вводит в заблуждение - немецкий исследователь

БАКУ /Trend/ - Содержание антиазербайджанского доклада Луиса Морено Окампо свидетельствует о решительной поддержке интересов Армении и создает неоднозначное впечатление, если не вводит в заблуждение напрямую.

Как передает в четверг Trend, об этом говорится в письме, направленном немецким исследователем доктором Михаэлем Рейнхардом Хессом адвокату Луису Морено Окампо.

В своем исследовании Хесс рассказал о реальном происхождении термина "Арцах", который фактически не имеет корней в армянском языке, и подчеркнул, что утверждения, содержащиеся в докладе Окампо о том, что Карабахский регион якобы "преимущественно населен армянами", также представляют собой чисто теоретические выводы.

В письме отмечается, что использование термина "Арцах" не было широко распространено среди армян, по меньшей мере, до 1921 года. Это подтверждается, например, декларацией Совета народных комиссаров Армянской ССР от 12 июня 1921 года.

При этом традиционное наименование этого региона - “Карабах” - исторически использовалось в различных административных и политических документах и продолжает применяться по сей день, подчеркивает немецкий исследователь.

"Смешивая историческое понятие термина "Арцах" с его введением в оборот армянскими националистами в XX веке, ваш вклад на самом деле способствует армянскому национальному дискурсу, который стремится установить армянскую топонимию, демографию, политику и историю с начала нашей эры. Однако такой связи не существует", - говорится в письме.

Михаэль Рейнхард Хесс подчеркивает, что после ознакомления с заключением Окампо у него создалось впечатление, что доклад основан на "единолично проармянской интерпретации как исторических предпосылок, так и текущей ситуации".

Немецкий исследователь также опровергает утверждения Окампо о якобы "геноциде" в Карабахе.

"Вы действительно считаете, что в плодородном регионе, таком как Карабах с его обширными горными территориями, где возможно натуральное хозяйство и скотоводство, а также где достаточно природных ресурсов, 120 000 человек (число, названное армянскими источниками) могут умереть от голода в середине лета? Ведь, как вы указали, были предприняты меры по эвакуации тяжелобольных с этой территории. Это также подразумевает, что и те, кто "голодает", могли быть эвакуированы. В вашей статье отсутствует какое-либо доказательство или указание на то, что "голод" там действительно существует или может угрожать армянам, живущим в Карабахе", - подчеркнул исследователь.

Михаэль Рейнхард Хесс также считает неубедительными заявления Окампо о том, что создание погранично-пропускного пункта "Лачин" может быть трактовано как "средство подготовки "геноцида": "Множество стран, включая США и страны ЕС с внешними границами имеют аналогичные пункты для предотвращения незаконного пересечения людьми и контрабанды товаров, но никто не обвиняет их в подготовке геноцида".