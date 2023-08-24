БАКУ /Trend/ - 24 августа Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Украины Володимиру Зеленскому по случаю Дня Независимости этой страны.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Украины – Дня независимости.

Нынешний высокий уровень отношений между Азербайджаном и Украиной исходит из исторически сформировавшихся традиций тесной дружбы и взаимного уважения между нашими народами. Вызывает удовлетворение, что продиктованные этой волей и построенные на прочной основе наши межгосударственные отношения, динамично развиваясь благодаря нашим совместным усилиям, вышли на новый этап. Верю, что азербайджано-украинские связи будут и дальше развиваться в соответствии с целями и задачами, отраженными в Совместной декларации, которую мы подписали во время моего визита в Украину в январе прошлого года.

С самыми приятными впечатлениями вспоминаю нашу встречу с Вами в июне этого года в Кишиневе, наш обмен мнениями по двусторонним азербайджано-украинским отношениям.

Азербайджан, всегда оставаясь приверженным Уставу ООН, нормам и принципам международного права, уважает суверенитет и территориальную целостность всех государств, в том числе Украины. Мы постоянно держим в центре внимания вопросы гуманитарной помощи народу Украины и впредь готовы оказывать необходимую помощь.

Уверен, что в соответствии с интересами наших народов мы и дальше будем последовательно продолжать совместные усилия на пути расширения дружественных отношений между Азербайджаном и Украиной, укрепления нашего взаимовыгодного сотрудничества.

В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, дружественному народу Украины желаю мира и благополучия", - говорится в письме.