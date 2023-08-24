Армения передала Азербайджану новый пакет предложений по мирному договору - Пашинян

БАКУ /Trend/ - Армения передала Азербайджану новый пакет предложений по мирному договору.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Я хочу подчеркнуть приверженность Армении мирной повестке дня. Я должен сообщить вам, что мы направили азербайджанской стороне новое предложение по мирному договору между Арменией и Азербайджаном", - сказал он.

Напомним, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провели двусторонние переговоры 27-29 июня в Национальном учебном центре иностранных дел Джорджа Шульца в Арлингтоне, штат Вирджиния. Находясь в Вашингтоне, они встретились с госсекретарем Энтони Блинкеном и помощником Президента и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Министры и их команды продолжили работу над проектом двустороннего соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений. Они достигли договоренности по дополнительным статьям и взаимопонимания по проекту соглашения, при этом признав, что позиции по некоторым ключевым вопросам требуют дальнейшей проработки.